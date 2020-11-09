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2020 Spotsylvania Volunteer Fire Department- Santa Run Schedule

Nov 9, 2020 @ 11:41am

Every year the Spotsylvania Volunteer Fire Department does a Santa Run.  Where Santa Claus and Mrs. Claus ride on top of a decorated fire truck.  It’s always a hit for the young and old.

According to the SVFD Facebook Page-

The Spotsylvania Volunteer Fire Departments annual Santa Run schedule begins the Friday after Thanksgiving (November 27).
We know that you all are just as excited as we are, so please read some important info below:
1) Santa will only be visiting SVFD’s areas, there will not be runs in Chancellor. Santa will primarily be on main roads. If your side street isn’t listed, please come to the main streets listed, we’d love to see you all!
2) There will not be a separate “event” posted this year for each night on Facebook. All info can be found on the website with updates posted on Facebook. Please follow our Facebook page and we will pin it to the top of the page.
3). There will be no scheduled runs on Tuesday and Thursday nights. They will be used as back up nights if there has to be a cancellation on another night. Updates will be posted on the website and Facebook.
4). There are a couple of elementary schools where Santa will be going through parking lots. If he isn’t coming near your street, please visit the school. Please stay socially distanced at your vehicle.
5) Please be at a safe distance as the fire truck approaches.

*Note:  Chancellor Volunteer Fire Department will not being doing a Santa Run this year.

 

Here is the schedule:

By Firefighter Travis Prien
November 8, 2020
FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020 1800 TO 2100
• TAVERNEER
• GIBBS DR
• TANGLEWOOD
• LOCKLEAR LANDING
• TWIN OAKS
• BERKELEY ELEMENTARY
• OAK CREST
• ESTATES OF BUCKINGHAM
• WALLER’S CHURCH
• CO 3 FIRESATURDAY, NOVEMBER 28, 2020 1500 TO 2100
• CENTURY OAK
• SNOW HILL
• HUNTERS LODGE
• JEANS DR
• PIEDMONT SQUARE
• POOL DR
• OLD BATTLEFIELD BLVD
• SPOTS LEE
• JUDICIARY
• ISLE OF LAURELS
• OLD BLOCKHOUSE LANE
• OLD BLOCKHOUSE COURT
• OLD MILL
• HANCOCK
• SINGINGWOOD LANE
• ARROWWOODSUNDAY, NOVEMBER 29, 2020 1700 TO 2200
• MINE ROAD
• BENCHMARK ALL STREETS AND SUBDIVIONS ON BOTH SIDES
• ARTILLERY RIDGE
• SHANENDOAH DRIVE
• CHAPMAN DR
• RTE 1 HOTELS

MONDAY, NOVEMBER 30, 2020 1800 TO 2100
• SOUTH ROXBURY MILL RD
• NORTH ROXBURGY MILL RD
• NORTHPOINT
• HICKORY RIDGE ROAD
• BERKSHIRE
• WATERFORD
• BATTLEPARK
• GUNNERY HILL
• MADISON PLANTATION
• RISING SUN
• SOUTH OAKS

WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2020 1800 TO 2100
• TIDEWATER TRAIL FROM BENDFARM TO WEIS

FRIDAY, DECEMBER 4, 2020 1800 TO 2100
• RUFFINS POND
• TIDEWATER TRAIL WEIS-BENCHMARK
• JIM MORRIS
• BENCHMARK

SATURDAY, DECEMBER 5, 2020 1500 TO 2200
• CAMPTOWN ROAD
• ALSOPTOWN ROAD
• EMMA DR
• POST LANE
• CURTIS LANE
• COURTHOUSE ROAD
• DOROTHY LANE
• HEBRON CHURCH
• WHEELER ROAD
• MASSEY ROAD
• LIVINGSTON ELEMENTARY
• MAGNOLIA HARBOUR
• HIGH POINT MARINA

SATURDAY, DECEMBER 6, 2020 0900 TO 1130
• CHILD HELP TOY RUN TO DOMINION RACEWAY

SATURDAY, DECEMBER 6, 2020 1500 TO 2200
• COURTHOUSE COMMONS
• PLANTATION FOREST
• STONEYBROOKE
• EVERETEE ESTATES
• CROWN GRANT
• BRITTANY COMMONS
• BRECKINRIDGE
• EDINBURGH
• BLOOMBURY
• TREEMONT

WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020 1800 TO 2100
• THORNTON ROLLING ROAD-CAROLINE LINE
• GLENWOOD
• OVERVIEW
• LOOKOUT LANE
• SILVER COLLECTIONS
• SRMC
• CARDINAL VILLAGE
• JACKSON SQUARE

FRIDAY, DECEMBER 11, 2020 1800 TO 2100
• FOXPOINT
• COURTLAND PARK
• PELLA LANE
• THE TRAILS
• CHERRY BLOSSOM

SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 1500 TO 2200
• LEE HILL PARK
• GERMANNA POINT
• COVENTRY CREEK
• COVENTRY MEADOWS
• HOLLAND MEADOWS
• CRIMSON OAKS
• LEES HILL VILLAGE
• MONTICELLO
• OLD DOMINION

SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 1500 TO 2200
• CLAY ST
• GARFIELD ST
• SPOTSWOOD ESTATES
• OLD GREENWICH
• LAFAYETTE BLVD (ALL STREETS FROM PENDER ST-LEE ST)
• PINE NEEDLE CT
• LONG BRANCH ST
• KINGSWOOD SUBDIVISION

MONDAY, DECEMBER 14, 2020 1800 TO 2100
• COBBLESTONE
• HOLLYBROOKE
• WOODFIELD
• WESTFIELD
• MILLCREEK

WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020 1800 TO 2100
• ROLLINGWOOD DR
• RHOADS DR
• CEDERBROOKE
• WOODLAND
• CAMBRIDGE

FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 1800 TO 2100
• MILLGARDEN
• GALAXIE DR
• THREE CEDARS

SATURDAY DECEMBER 19, 2020 1500 TO 2200
• BALLS BLUFF
• LEE PARKE
• HOLLY OAK
• DEEP CREEK
• LEES PARK ESTATES

SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 1500 TO 2200 (RESERVED FOR WEATHER) 1500 TO 2200

MONDAY, DECEMBER 21, 2020 1800 TO 2100
• ABBERLY APTS
• BALLANTRAYE
• STONEY CREEK
• BREEZEWOOD

WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020 1800 TO 2100
• LANDCASTER GATE
• TIMBERRIDGE
• TIMBERLAKE
• HICKORY HILL

TUESDAYS AND THURSDAYS WILL BE USED FOR WEATHER POSTPONES
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