2020 Spotsylvania Volunteer Fire Department- Santa Run Schedule

|FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020 1800 TO 2100
• TAVERNEER
• GIBBS DR
• TANGLEWOOD
• LOCKLEAR LANDING
• TWIN OAKS
• BERKELEY ELEMENTARY
• OAK CREST
• ESTATES OF BUCKINGHAM
• WALLER’S CHURCH
• CO 3 FIRESATURDAY, NOVEMBER 28, 2020 1500 TO 2100
• CENTURY OAK
• SNOW HILL
• HUNTERS LODGE
• JEANS DR
• PIEDMONT SQUARE
• POOL DR
• OLD BATTLEFIELD BLVD
• SPOTS LEE
• JUDICIARY
• ISLE OF LAURELS
• OLD BLOCKHOUSE LANE
• OLD BLOCKHOUSE COURT
• OLD MILL
• HANCOCK
• SINGINGWOOD LANE
• ARROWWOODSUNDAY, NOVEMBER 29, 2020 1700 TO 2200
• MINE ROAD
• BENCHMARK ALL STREETS AND SUBDIVIONS ON BOTH SIDES
• ARTILLERY RIDGE
• SHANENDOAH DRIVE
• CHAPMAN DR
• RTE 1 HOTELS
MONDAY, NOVEMBER 30, 2020 1800 TO 2100
• SOUTH ROXBURY MILL RD
• NORTH ROXBURGY MILL RD
• NORTHPOINT
• HICKORY RIDGE ROAD
• BERKSHIRE
• WATERFORD
• BATTLEPARK
• GUNNERY HILL
• MADISON PLANTATION
• RISING SUN
• SOUTH OAKS
WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2020 1800 TO 2100
• TIDEWATER TRAIL FROM BENDFARM TO WEIS
FRIDAY, DECEMBER 4, 2020 1800 TO 2100
• RUFFINS POND
• TIDEWATER TRAIL WEIS-BENCHMARK
• JIM MORRIS
• BENCHMARK
SATURDAY, DECEMBER 5, 2020 1500 TO 2200
• CAMPTOWN ROAD
• ALSOPTOWN ROAD
• EMMA DR
• POST LANE
• CURTIS LANE
• COURTHOUSE ROAD
• DOROTHY LANE
• HEBRON CHURCH
• WHEELER ROAD
• MASSEY ROAD
• LIVINGSTON ELEMENTARY
• MAGNOLIA HARBOUR
• HIGH POINT MARINA
SATURDAY, DECEMBER 6, 2020 0900 TO 1130
• CHILD HELP TOY RUN TO DOMINION RACEWAY
SATURDAY, DECEMBER 6, 2020 1500 TO 2200
• COURTHOUSE COMMONS
• PLANTATION FOREST
• STONEYBROOKE
• EVERETEE ESTATES
• CROWN GRANT
• BRITTANY COMMONS
• BRECKINRIDGE
• EDINBURGH
• BLOOMBURY
• TREEMONT
WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020 1800 TO 2100
• THORNTON ROLLING ROAD-CAROLINE LINE
• GLENWOOD
• OVERVIEW
• LOOKOUT LANE
• SILVER COLLECTIONS
• SRMC
• CARDINAL VILLAGE
• JACKSON SQUARE
FRIDAY, DECEMBER 11, 2020 1800 TO 2100
• FOXPOINT
• COURTLAND PARK
• PELLA LANE
• THE TRAILS
• CHERRY BLOSSOM
SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 1500 TO 2200
• LEE HILL PARK
• GERMANNA POINT
• COVENTRY CREEK
• COVENTRY MEADOWS
• HOLLAND MEADOWS
• CRIMSON OAKS
• LEES HILL VILLAGE
• MONTICELLO
• OLD DOMINION
SUNDAY, DECEMBER 13, 2020 1500 TO 2200
• CLAY ST
• GARFIELD ST
• SPOTSWOOD ESTATES
• OLD GREENWICH
• LAFAYETTE BLVD (ALL STREETS FROM PENDER ST-LEE ST)
• PINE NEEDLE CT
• LONG BRANCH ST
• KINGSWOOD SUBDIVISION
MONDAY, DECEMBER 14, 2020 1800 TO 2100
• COBBLESTONE
• HOLLYBROOKE
• WOODFIELD
• WESTFIELD
• MILLCREEK
WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020 1800 TO 2100
• ROLLINGWOOD DR
• RHOADS DR
• CEDERBROOKE
• WOODLAND
• CAMBRIDGE
FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 1800 TO 2100
• MILLGARDEN
• GALAXIE DR
• THREE CEDARS
SATURDAY DECEMBER 19, 2020 1500 TO 2200
• BALLS BLUFF
• LEE PARKE
• HOLLY OAK
• DEEP CREEK
• LEES PARK ESTATES
SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 1500 TO 2200 (RESERVED FOR WEATHER) 1500 TO 2200
MONDAY, DECEMBER 21, 2020 1800 TO 2100
• ABBERLY APTS
• BALLANTRAYE
• STONEY CREEK
• BREEZEWOOD
WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020 1800 TO 2100
• LANDCASTER GATE
• TIMBERRIDGE
• TIMBERLAKE
• HICKORY HILL
TUESDAYS AND THURSDAYS WILL BE USED FOR WEATHER POSTPONES